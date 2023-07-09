«Интер» продлил контракт с защитником сборной Нидерландов

Пресс-служба «Интера» сообщила, что клуб подписал новое трудовое сотрудничество с центральным защитником Стефаном де Вреем.

По информации источника, контракт между «нерадзурри» и 31-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2024/25.

Напомним, де Врей пополнил состав миланской команды в июле 2018 года. С тех пор он принял участие в 203 матчах чёрно-синих во всех турнирах, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Вместе с «Интером» игрок стал чемпионом Италии в сезоне-2020/21.

За сборную Нидерландов защитник провёл 59 встреч.