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Агент Тюкавина высказался о возможном продлении контракта футболиста с «Динамо»

21-летний игрок является выпускником академии столичной команды.
09 июля 2023 13:51
автор: Сергей Иванов

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о том, заинтересован ли московский клуб в продлении контракта с его клиентом.

Отметим, что действующее соглашение 21-летнего футболиста с бело-голубыми рассчитано до конца сезона-2023/24.

– У Константина контракт ещё на год плюс один с «Динамо». От клуба было предложение о продлении? Конкретики не было. Но у «Динамо» есть желание продлить Тюкавина, – цитирует Сафонова «РБ-Спорт».

Напомним, Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». Всего в составе взрослой команды он провёл 91 матч, забив 23 гола и отдал 16 результативных передач.

источник: «РБ-Спорт»
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