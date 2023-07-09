Агент Тюкавина высказался о возможном продлении контракта футболиста с «Динамо»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о том, заинтересован ли московский клуб в продлении контракта с его клиентом.

Отметим, что действующее соглашение 21-летнего футболиста с бело-голубыми рассчитано до конца сезона-2023/24.

– У Константина контракт ещё на год плюс один с «Динамо». От клуба было предложение о продлении? Конкретики не было. Но у «Динамо» есть желание продлить Тюкавина, – цитирует Сафонова «РБ-Спорт».

Напомним, Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». Всего в составе взрослой команды он провёл 91 матч, забив 23 гола и отдал 16 результативных передач.