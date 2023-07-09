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«Галатасарай» находится в шаге от подписания полноценного контракта с Мауро Икарди

В прошедшем сезоне футболист выступал за стамбульский на правах аренды.
09 июля 2023 14:15
автор: Сергей Иванов

Аргентинский нападающий Мауро Икарди близок к тому, чтобы перейти из «ПСЖ» в «Галатасарай» на полноценной основе. Об этом сообщает L'Equipe.

Согласно данным источника, турецкий клуб уже согласовал окончательные детали трансфера 30-летнего игрока. Отмечается, что стамбульцы заплатят за форварда 10 миллионов евро. При этом в данный момент срок предполагаемого контракта неизвестен.

Напомним, что в сезоне-2022/23 Икарди выступал за «Галатасарай» на правах аренды. Всего за турецкую команду он провел 26 матчей, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач.

источник: L'Equipe
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