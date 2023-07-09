«Галатасарай» находится в шаге от подписания полноценного контракта с Мауро Икарди

Аргентинский нападающий Мауро Икарди близок к тому, чтобы перейти из «ПСЖ» в «Галатасарай» на полноценной основе. Об этом сообщает L'Equipe.

Согласно данным источника, турецкий клуб уже согласовал окончательные детали трансфера 30-летнего игрока. Отмечается, что стамбульцы заплатят за форварда 10 миллионов евро. При этом в данный момент срок предполагаемого контракта неизвестен.

Напомним, что в сезоне-2022/23 Икарди выступал за «Галатасарай» на правах аренды. Всего за турецкую команду он провел 26 матчей, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач.