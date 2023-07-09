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Обладатель «Золотого мяча» скончался на 89-м году жизни

Прославленная карьера.
09 июля 2023 14:18
автор: Степан Шереметьев

Экс-игрок, обладатель «Золотого мяча» Луис Суарес Мирамонтес скончался в возрасте 88 лет, сообщает пресс‑служба «Интера». Обладатель «Золотого мяча» 1960 года умер в воскресенье, 9 июля, в Милане.

«Идеальный игрок, который своим талантом вдохновлял целые поколения. Чао, Луисито. Уникальный талант и великий игрок «Интера». Великий номер 10, который вознес наши цвета на вершину Италии, Европы и мира. Если не знаешь, что делать, отдай мяч Суаресу», - говорится в сообщении клуба.

Также испанец выступал за каталонскую «Барселону» и «Сампдорию». Мирамонтес дважды становился чемпионом Испании, трижды — чемпионом Италии, а также стал победителем ЧЕ‑1964 в составе испанской сборной.

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