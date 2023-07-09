ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тренер «Динамо» Личка высказался о борьбе за чемпионство с «Зенитом» в сезоне-2023/24

Чешский специалист возглавил бело-голубых в июне этого года.
Тренер «Динамо» Личка высказался о борьбе за чемпионство с «Зенитом» в сезоне-2023/24
09 июля 2023 14:27
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о том, является ли московский клуб конкурентом «Зенита» в борьбе за золотые медали РПЛ в новом сезоне.

Отметим, что петербургская команда становилась чемпионом России на протяжении пяти последних сезонов.

– Если у них остаются Клаудиньо, Малком, они будут уровнем выше «Динамо», как и год назад. Нам надо еще работать. «Зенит» выше уровнем, – приводит слова Лички «РБ-Спорт».

В сезоне-2022/23 «Динамо» заняло девятое место в турнирной таблице национального первенства, набрав 45 очков. Отставание от «Зенита» составило 25 очков.

Что касается Лички, то ранее 45-летний специалист заключил с бело-голубыми контракт до 30 июня 2024 года с возможностью продления еще на два сезона при достижении определенных условий.

источник: «РБ-Спорт»
В РФС объяснили назначение Милорада Мажича главой департамента судейства
Ведомство ответило.
09.07.2023 14:48
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Обладатель «Золотого мяча» скончался на 89-м году жизни
Прославленная карьера.
09.07.2023 14:18
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Галатасарай» находится в шаге от подписания полноценного контракта с Мауро Икарди
В прошедшем сезоне футболист выступал за стамбульский на правах аренды.
09.07.2023 14:15
Футбол
автор: Сергей Иванов
Агент Тюкавина высказался о возможном продлении контракта футболиста с «Динамо»
21-летний игрок является выпускником академии столичной команды.
09.07.2023 13:51
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Интер» продлил контракт с защитником сборной Нидерландов
Футболист выступает за команду Серии А с 2018 года.
09.07.2023 13:44
Футбол
автор: Сергей Иванов
Франко Камоцци назвал лучших нападающих чемпионата России
Франко Камоцци назвал лучших нападающих чемпионата России
Оба футболиста выступают за московские клубы.
09.07.2023 13:15
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Спартак» ведёт борьбу с «Лионом» и «Ниццей» за игрока сборной Нигерии
«Спартак» ведёт борьбу с «Лионом» и «Ниццей» за игрока сборной Нигерии
Он провёл более 100 матчей за национальную команду.
09.07.2023 12:47
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В «Торино» прокомментировали информацию о переговорах с ЦСКА по трансферу Карраскаля
У футболиста действующий контракт.
09.07.2023 12:26
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Американский футболист похвалил Россию: это отличная страна!
Игрок лестно отозвался о стране.
09.07.2023 11:56
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.