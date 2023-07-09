Тренер «Динамо» Личка высказался о борьбе за чемпионство с «Зенитом» в сезоне-2023/24

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о том, является ли московский клуб конкурентом «Зенита» в борьбе за золотые медали РПЛ в новом сезоне.

Отметим, что петербургская команда становилась чемпионом России на протяжении пяти последних сезонов.

– Если у них остаются Клаудиньо, Малком, они будут уровнем выше «Динамо», как и год назад. Нам надо еще работать. «Зенит» выше уровнем, – приводит слова Лички «РБ-Спорт».

В сезоне-2022/23 «Динамо» заняло девятое место в турнирной таблице национального первенства, набрав 45 очков. Отставание от «Зенита» составило 25 очков.

Что касается Лички, то ранее 45-летний специалист заключил с бело-голубыми контракт до 30 июня 2024 года с возможностью продления еще на два сезона при достижении определенных условий.