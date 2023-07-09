В РФС объяснили назначение Милорада Мажича главой департамента судейства

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал назначение серба Милорада Мажича главой департамента судейства РФС. В конце июня Мажич сменил на должности руководителя судейского корпуса Павла Каманцева.

«Мы хотели бы верить, что с приходом Мажича произойдут качественные изменения. Понятно, что это некая встряска для наших арбитров и судейского корпуса. Помимо того, что Мажич - человек авторитетный, он еще и авторитарный», - приводит слова функционера Sport24.

Напомним, 50-летний Милорад Мажич был арбитром ФИФА. Он судил финал Лиги чемпионов, матч за Суперкубок УЕФА, финал Кубка Конфедераций.