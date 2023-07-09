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Курбан Бердыев возглавит клуб Первой Лиги 

Прошедший сезон команда завершила в середине таблицы второго дивизиона России. 
Курбан Бердыев возглавит клуб Первой Лиги 
09 июля 2023 14:54
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Махачкалинское «Динамо» назначит Курбана Бердыева на должность главного тренера клуба. Об этом сообщает Sport24.ru.

Отметим, что условия потенциальной сделки между 70-летним специалистом и столичной командой Дагестана в данный момент остаются неизвестны.

Напомним, что Бердыев находится без работы с апреля текущего года после того, как покинул пост главного тренера «Сочи». Ранее он руководил «Рубином», «Кайратом» и «Трактором».

В сезоне-2022/2023 «Динамо» из Махачкалы заняло восьмое место в турнирной таблице Первой лиги.

источник: Sport24.ru
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