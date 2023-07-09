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Уткин прокомментировал победу сборной Англии на молодежном чемпионате Европы 

В финале международного турнира футболисты «туманного Альбиона» оказались сильнее испанцев.
09 июля 2023 15:13
автор: Глеб Шевяков

Известный футбольный комментатор Василий Уткин оценил победу сборной Англии возраста до 21 года на молодежном Евро-2023.

Отметим, что в финальном матче чемпионата Европы английская национальная команда победила сборную Испании со счетом 1:0.

«Англия выиграла молодежный Евро, и это реальное достижение. Но что наводит на размышления! В финале забили, потом сели, и в итоге отбились. Победа есть победа! Но разве не так взрослая Англия совсем недавно, на Уэмбли, играла с Италией и ушла ни с чем? В спорт новые гегемоны входят двояко: с позиции силы или с позиции стиля. Если у Англии теперь такой стиль, ну, ладно. Силы в этом нет. Точно могут лучше», – заявил 51-летний журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, что в 2020 году в финале чемпионата Европы по футболу, который проходил в Лондоне) взрослая сборная Англии потерпела поражение от национальной команды Италии в серии пенальти (1:1, пенальти 2:3).

источник: «Советский спорт»
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