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«ПСЖ» объявил о трансфере Лукаса Эрнандеса из «Баварии»

Французский игрок выступал за мюнхенцев с 2019 года.
«ПСЖ» объявил о трансфере Лукаса Эрнандеса из «Баварии»
09 июля 2023 15:23
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «ПСЖ»

Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес подписал контракт с «ПСЖ» до конца-сезона-2027/2028.

Отметим, что условия трансферной сделки между парижским клубом и мюнхенской командой по 27-летнего футболисту в настоящий момент не были разглашены.

«Я очень взволнован! Я долго ждал, чтобы присоединиться к «ПСЖ», и это наконец случилось. Это особенный день для меня, и я очень счастлив быть здесь», — приводит слова француза пресс-служба красно-синих.

Добавим, что Эрнандес перешел в «Баварию» из «Атлетико» в июле 2019 года за 80 миллионов евро. С тех пор в составе баварцев он выиграл Лигу чемпионов и стал четырехкратным чемпионом Германии. Также он вместе со сборной Франции стал чемпионом мира в 2018 году.

источник: ФК «ПСЖ»
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