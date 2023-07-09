Агент Мозеса Симона прокомментировал новость об интересе «Спартака» к его клиенту 

Футбольный агент Кристиан Эмиле, представляющий интересы форварда «Нанта» и сборной Нигерии Мозеса Симона, высказался о возможном переходе игрока в «Спартак».

Ранее появилась информация, что красно-белые сделали предложение нигерийскому нападающему, который рассчитывает сменить клубную прописку этим летом.

«Я ничего об этом не слышал», — приводит слова Эмиле Sport24.ru.

Добавим, что Симон выступает за «Нант» с лета 2020 года. В сезоне-2022/2023 за «канареек» он отыграл 48 матчей, в которых отличился пятью забитыми мячами и отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет восемь миллионов евро.