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Агент Мозеса Симона прокомментировал новость об интересе «Спартака» к его клиенту 

Ранее сообщалось, что московская команда сделала предложение 27-летнему футболисту. 
09 июля 2023 15:37
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент Кристиан Эмиле, представляющий интересы форварда «Нанта» и сборной Нигерии Мозеса Симона, высказался о возможном переходе игрока в «Спартак».

Ранее появилась информация, что красно-белые сделали предложение нигерийскому нападающему, который рассчитывает сменить клубную прописку этим летом.

«Я ничего об этом не слышал», — приводит слова Эмиле Sport24.ru.

Добавим, что Симон выступает за «Нант» с лета 2020 года. В сезоне-2022/2023 за «канареек» он отыграл 48 матчей, в которых отличился пятью забитыми мячами и отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет восемь миллионов евро.

источник: Sport24.ru
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