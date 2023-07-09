Кевин Кураньи выйдет в стартовом составе «Динамо» на ответный матч Братского кубка с ЦСКА 

Тренерские штабы «Динамо» и ЦСКА определили стартовые составы команд на ответный матч Братского кубка.

Отметим, что в старте динамовцев выйдет их бывший немецкий форвард Кевин Кураньи. 41-летний экс-футболист получит капитанскую повязку на предстоящую игру.

«Динамо»: Будачев, Зейдензаль, Лепский, Лаксальт, Паршивлюк, Норманн, Кутицкий, Макаров, Лесовой, Смолов, Кураньи.

ЦСКА: Тороп, Глебов, Бандикян, Лукин, Рядно, Арбузов, Кисляк, Мендес, Ермаков, Яковлев, Гайч.

Добавим, что очная встреча «Динамо» и ЦСКА состоится сегодня, 9 июля на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В первом матче подопечные Марцела Лички разгромили армейцев со счетом 5:0.