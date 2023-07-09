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Президент «Торпедо» объяснил, почему клубу приходится проводить матчи на арендованном стадионе 

Московская команда обладает домашней ареной «Москвич».
09 июля 2023 16:02
автор: Глеб Шевяков

Президент «Торпедо» Ярослав Савин назвал причину, по которой столичный клуб не смог заявить стадион «Москвич» в качестве домашней арены.

«Арена не сертифицирована. Да, мы платим колоссальные деньги за «Лужники». Мы вынуждены арендовать стадионы, пока не построим свой», – приводит слова Савина «РБ Спорт».

Напомним, что в прошедшем сезоне «Торпедо» заняло последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ и в результате вылетело в Первую Лигу. Стадион «Москвич» был открыт в 1969 году.

источник: «РБ-Спорт»
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