Президент «Торпедо» объяснил, почему клубу приходится проводить матчи на арендованном стадионе 

Президент «Торпедо» Ярослав Савин назвал причину, по которой столичный клуб не смог заявить стадион «Москвич» в качестве домашней арены.

«Арена не сертифицирована. Да, мы платим колоссальные деньги за «Лужники». Мы вынуждены арендовать стадионы, пока не построим свой», – приводит слова Савина «РБ Спорт».

Напомним, что в прошедшем сезоне «Торпедо» заняло последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ и в результате вылетело в Первую Лигу. Стадион «Москвич» был открыт в 1969 году.