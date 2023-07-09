В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном назначении Курбана Бердыева 

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на слухи о возможном назначении Курбана Бердыева на должность главного тренера клуба.

«Могу подтвердить эту информацию, но все подробности завтра», — приводит слова Гаджиева Sport24.ru.

Напомним, что Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи» в апреле 2023 года и с того момента находится без работы. Ранее он тренировал «Рубин», «Кайрат» и «Трактор».

В сезоне-2022/2023 «Динамо» из Махачкалы заняло восьмое место в турнирной таблице Первой лиги.