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В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном назначении Курбана Бердыева 

Ранее сообщалось, что 70-летний специалист в ближайшее время возглавит дагестанскую команду.
09 июля 2023 16:18
автор: Глеб Шевяков

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на слухи о возможном назначении Курбана Бердыева на должность главного тренера клуба.

«Могу подтвердить эту информацию, но все подробности завтра», — приводит слова Гаджиева Sport24.ru.

Напомним, что Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи» в апреле 2023 года и с того момента находится без работы. Ранее он тренировал «Рубин», «Кайрат» и «Трактор».

В сезоне-2022/2023 «Динамо» из Махачкалы заняло восьмое место в турнирной таблице Первой лиги.

источник: Sport24.ru
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