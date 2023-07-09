«Галатасарай» рассчитывает приобрести бывшего игрока «Зенита»

Руководство «Галатасарая» рассматривает возможность покупки полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Как утверждает источник, турецкая команда может подписать игрока сборной Аргентины в текущее трансферное окно и готова предложить контракт 29-летнему хавбеку до лета 2027 года.

Ранее появилась информация, что наставник парижан Луис Энрике не заинтересован в услугах аргентинца.

Добавим, что Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019 года. Сезон-2022/2023 он провел в «Ювентусе» на правах аренды, сыграл за туринцев 39 матчей, отличился одним забитым мячом и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.