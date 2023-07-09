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«Рубин» оценил трансферы клубов РПЛ с помощью шуточного видео 

Казанская команда также намекнула на скорые объявления своих приобретений.
09 июля 2023 17:05
автор: Глеб Шевяков

«Рубин» представил видеоролик, связанный с трансферами российских клубов в нынешнее летнее трансферное окно. Ролик был опубликован пресс-службой казанцев в телеграм-канале.

Отметим, что сюжет видео завязан на общении команд РПЛ в групповом чате, в котором они обсуждают приобретения друг друга и слухи трансферного рынка. В концовке ролика «гранатовые» сообщили, что скоро объявят о своих покупках.

Напомним, в прошедшем сезоне «Рубин» выиграл Первую лигу и напрямую вернулся в высший дивизион чемпионатов России.

источник: ФК «Рубин»
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