«Сочи» может подписать полузащитника сборной Казахстана 

«Сочи» заинтересован в услугах бывшего хавбека «Крыльев Советов» Александра Зуева. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Как утверждает источник, сочинский клуб в данный момент ведёт переговоры с 27-летним футболистом и может подписать его в качестве свободного агента в ближайшем будущем.

Добавим, что по окончании сезона-2022/2023 у Зуева истёк контракт с «Крыльями Советов», за самарцев он сыграл 29 матчей и отметился одним забитым мячом. Ранее он играл за «Химки», «Рубин», «Ростов» и «Спартак».

Хавбек также выступал за молодёжные сборные России, а в этом году получил паспорт и вызов в сборную Казахстана, однако не смог совершить дебют за национальную команду в связи с полученной травмой.