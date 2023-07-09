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«Сочи» может подписать полузащитника сборной Казахстана 

Игрок всю карьеру выступает за российские команды. 
09 июля 2023 17:21
автор: Глеб Шевяков

«Сочи» заинтересован в услугах бывшего хавбека «Крыльев Советов» Александра Зуева. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Как утверждает источник, сочинский клуб в данный момент ведёт переговоры с 27-летним футболистом и может подписать его в качестве свободного агента в ближайшем будущем.

Добавим, что по окончании сезона-2022/2023 у Зуева истёк контракт с «Крыльями Советов», за самарцев он сыграл 29 матчей и отметился одним забитым мячом. Ранее он играл за «Химки», «Рубин», «Ростов» и «Спартак».

Хавбек также выступал за молодёжные сборные России, а в этом году получил паспорт и вызов в сборную Казахстана, однако не смог совершить дебют за национальную команду в связи с полученной травмой.

источник: «РБ-Спорт»
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