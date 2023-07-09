«Ювентус» не выступит в следующем сезоне еврокубков, сообщает Corriere dello Sport.

Напомним, по результатам предыдущего сезона «старая синьора» должна была выступить в Лиге конференций, но в отношении клуба открыто дело из-за обнаружения финансовых махинаций.

По данным источника, «Ювентус» согласился с отстранением от еврокубков. Клуб боится в случае оспаривания получить более строгое наказание. УЕФА объявит об отстранении «Ювентуса» в ближайшие дни.

Добавим, что в прошлом сезоне с «Ювентуса» сняли 10 очков в Серии А из-за финансовых махинаций.