«Тоттенхэм» получил предложение от «Спартака» по трансферу Давинсона Санчеса

Футбольный агент Фернандо Вильярреал, представляющий интересы защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, рассказал, что «Спартак» сделал лондонской команде предложение о переходе своего клиента в стан красно-белых.

«Да, «Спартак» сделал «Тоттенхэму» предложение по Санчесу», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, Санчес перешёл в «Тоттенхэм» в августе 2017 года. В сезоне-2022/2023 в составе «шпор» он принял участие в 24 матчах и не отметился результативными действиями. Его контракт с лилово-белыми действует до лета 2024 года.

Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего игрока оценивается в 15 миллионов евро. На счету 54 игры и один гол за сборную Колумбии.