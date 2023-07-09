Курбан Бердыев стал главным тренером махачкалинского «Динамо» 

Махачкалинское «Динамо» назначило Курбана Бердыева на пост главного тренера клуба. Об этом сообщает пресс-служба дагестанской команды.

Отметим, что условия и сроки соглашения сторон в данный момент остаются неизвестны.

Напомним, Бердыев не тренировал с апреля нынешнего года после того, как был отправлен в отставку с должности главного тренера «Сочи». Ранее он руководил «Рубином», «Ростовом», «Кайратом» и «Трактором».

В сезоне-2022/2023 «Динамо» из Махачкалы заняло восьмое место в турнирной таблице Первой лиги.