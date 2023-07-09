«Бавария» нацелилась на голкипера сборной Словении 

Вратарь «Атлетико» Ян Облак может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как утверждает источник, «Бавария» находится в поисках нового голкипера и видят в 30-летнем игроке мадридцев подходящую кандидатуру. Сообщается, что «матрасники» не хотят терять словенца, поэтому установила на него ценник в размере 120 миллионов евро.

Второй кандидатурой баварцев является вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили.

Добавим, что Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года. В прошедшем сезоне за команду Диего Симеоне он провёл 38 матчей, пропустил 31 гол и отыграл 16 встреч «на ноль».

С 2012 года он играет за сборную Словении. На его счету 56 игр на международном уровне.