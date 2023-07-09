Серхио Рико впервые после комы обратился к болельщикам 

Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико впервые после выхода из комы сделал заявление по поводу своего состояния, а также выразил благодарность своим фанатам.

«Я всё ещё работаю над своим выздоровлением, которое улучшается день ото дня. Я чувствую, что мне очень повезло — ещё раз всем спасибо и надеюсь скоро увидеть вас», — написал 29-летний футболист в своих соцсетях.

Напомним, в конце мая 2023 года Рико упал с лошади и получил серьёзную травму головы. В результате полученных повреждений он перенёс кровоизлияние в мозг и искусственную кому.