«Динамо» вновь обыграло ЦСКА и завоевало Братский кубок

«Динамо» обыграло ЦСКА в ответном матче Братского кубка со счётом 6:3.

За ЦСКА забили дважды Адольфо Гайч (29-я и 36-я минуты) и Никита Ефремов (31).

У «Динамо» дубль оформил Вячеслав Грулёв (48, 50), одним забитым мячом отметился Фёдор Смолов (69), ещё два гола бело-голубые получили за победу в конкурсах: вратарском и пенальти болельщиков команд. Также в свои ворота мяч отправил Матвей Лукин (89).

Напомним, первая игра завершилась со счётом 5:0 в пользу «Динамо», таким образом, бело-голубые стали обладателем Братского кубка.