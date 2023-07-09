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Малком выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч Кубка PARI Премьер против «Фенербахче»

Игра пройдет на «Газпром Арене».
Малком выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч Кубка PARI Премьер против «Фенербахче»
09 июля 2023 18:53
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Зенит"

«Зенит» и «Фенербахче» объявили стартовые составы на матч Кубка PARI Премьер.

«Зенит»: Васютин, Караваев, Чистяков, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Барриос, Ду Кейрос, Мантуан, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

«Фенербахче»: Ирфан Джан, Сангаре, Азиз, Густаво Энрике, Остервольде, Виллиан Аран, Юксек, Мерт Яндаш, Бурак Капачак, Кент, Дурсун.

Добавим, что «Фенербахче» дебютирует на товарищеском турнире. «Зенит» набрал 3 очка после двух матчей и идет на втором месте.

Лидирует «Црвена Звезда» (6 очков), на последнем месте располагается «Нефтчи» (0 очков).

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