Дубль Сарвели помог «Локомотиву» одержать победу над СКА в товарищеском матче 

Футболисты «Локомотива» на своем поле обыграли СКА-Хабаровск в контрольном матче.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу московского клуба.

В составе красно-зеленых забитом мячом отличился форвард Максим Глушенков (23-я минута), а нападающий Владислав Сарвели оформил дубль (74-я, 88-я минуты)

Напомним, что в сезоне-2022/2023 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ. СКА-Хабаровск завершил розыгрыш Первой Лиги на десятой строчке.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Москва) – СКА-Хабаровск – 3:0 (1:0)

Голы: Глушенков, 23. Сарвели, 74. 88.