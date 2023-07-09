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Дубль Сарвели помог «Локомотиву» одержать победу над СКА в товарищеском матче 

Железнодорожники отправили в ворота своего соперника три безответных мяча.
09 июля 2023 18:54
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Локомотива» на своем поле обыграли СКА-Хабаровск в контрольном матче.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу московского клуба.

В составе красно-зеленых забитом мячом отличился форвард Максим Глушенков (23-я минута), а нападающий Владислав Сарвели оформил дубль (74-я, 88-я минуты)

Напомним, что в сезоне-2022/2023 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ. СКА-Хабаровск завершил розыгрыш Первой Лиги на десятой строчке.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Москва) – СКА-Хабаровск – 3:0 (1:0)

Голы: Глушенков, 23. Сарвели, 74. 88.

источник: «Советский спорт»
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