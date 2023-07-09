«Зенит» проведет контрольный матч против петербургского «Динамо»

Футболисты «Зенита» сыграют товарищеский матч против «Динамо» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в своем телеграм-канале.

Как утверждает источник, очная встреча питерских команд состоится в понедельник, 10 июля на «Газпром Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени. Сообщается, что игра пройдет без болельщиков на стадионе. «Зенит» организует прямой эфир встречи на официальном Youtube-канале клуба.

Добавим, что по итогам сезона-2022/2023 «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд. «Динамо» (Санкт-Петербург) завершило сезон на второй позиции в турнирной таблице подгруппы В во Второй лиге.