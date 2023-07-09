Переход Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ» на грани срыва

Переход полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова в «Бешикташ» находится на грани срыва, сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, турецкий клуб не готов заплатить всю сумму разом, а лишь половину, а остальные 50% разбить на несколько платежей. ЦСКА просит за своего футболиста 6-7 млн евро.

Напомним, что Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020 года. Всего за армейский клуб он провел 78 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.