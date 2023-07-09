Почетный президент ФШР Карпов высказался о решении Кирилла Алексеенко сменить гражданство 

Почетный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов прокомментировал новость о том, что российский шахматист Кирилл Алексеенко получил гражданство Австрии.

«Думаю, его переход может быть потерей для российских шахмат, потому что он неплохой шахматист. Не понимаю решение Кирилла. Австрия — это не лучшая страна, в которую он мог уехать. В шахматном смысле они слабые. Он будет участвовать в международных турнирах, но сама в страна в шахматах слабая», — приводит слова 72-летнего специалиста «РИА Новости».

Добавим, что Алексеенко располагается на 63-й строчке согласно рейтингу Международной федерации шахмат. Гроссмейстер является двукратным чемпионом России и чемпионом мира среди юношей до 14 лет.