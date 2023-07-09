Главный тренер «Динамо» считает важным приезд Рыкова и Кураньи на Братский кубок

Главный тренер ЦСКА Марцел Личка оценил легенд клуба защитника Владимира Рыкова и нападающего Кевина Кураньи.

Наставник ответил корреспонденту «Советского спорта», пригодились ли они команде в новом сезоне.

«Да, да, почему нет? Можно еще Ролана Гусева включить (смеется). Я думаю, это очень приятно для болельщиков и клуба, когда приезжают такие звезды, как Кевин Кураньи и Владимир Рыков», - сказал Личка.

Бело-голубые выиграли ответный матч у ЦСКА со счетом 6:3 и завоевали трофей.

Кураньи вышел в стартовом составе «Динамо» и был заменен на 2-й минуте. Рыков вышел на поле на 81-й минуте.