Марцел Личка рассказал, как проходит его адаптация в «Динамо» 

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о его адаптации в стане бело-голубых.

«Адаптация идет, я здесь всего лишь 12 дней. Постоянно получаю новую информацию и спокойно принимаю ее. Меня очень впечатлила тренировочная база, которая сделана на высочайшем уровне. Сейчас нужно работать и радовать не только болельщиков, но и забирать как можно больше очков в чемпионате», – передает слова 45-летнего специалиста корреспондент «Советского спорта».

Напомним, что о назначении Лички на должность главного тренера «Динамо» стало известно 22 июня. Ранее он руководил «Оренбургом», с которым завершил сезон-2022/2023 на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав после 30 туров 46 очков. «Динамо» заняло девятое место в РПЛ.