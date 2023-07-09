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Марцел Личка рассказал, как проходит его адаптация в «Динамо» 

Чешский специалист возглавил московский клуб в прошлом месяце.
09 июля 2023 19:49
автор: Никита Плохих

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о его адаптации в стане бело-голубых.

«Адаптация идет, я здесь всего лишь 12 дней. Постоянно получаю новую информацию и спокойно принимаю ее. Меня очень впечатлила тренировочная база, которая сделана на высочайшем уровне. Сейчас нужно работать и радовать не только болельщиков, но и забирать как можно больше очков в чемпионате», – передает слова 45-летнего специалиста корреспондент «Советского спорта».

Напомним, что о назначении Лички на должность главного тренера «Динамо» стало известно 22 июня. Ранее он руководил «Оренбургом», с которым завершил сезон-2022/2023 на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав после 30 туров 46 очков. «Динамо» заняло девятое место в РПЛ.

источник: «Советский спорт»
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