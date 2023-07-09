Полузащитник «Динамо» Макаров оценил нового главного тренера команды Марцела Личку

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров дал оценку главному тренеру команды Марцелу Личке, также футболиста попросили сравнить нового наставника с предыдущим Славишей Йокановичем.

«Сезон покажет, в принципе, все довольны, работа идет хорошая. Все отлично. Я не сравниваю его с Йокановичем. Зачем? Прошлое в прошлом, а сейчас уже будущее», - сказал Макаров корреспонденту «Советского спорта».

45-летний специалист заключил с бело-голубыми контракт до 30 июня 2024 года с возможностью продления ещё на два сезона при достижении определённых условий.