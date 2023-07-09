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Тренер «Динамо» Личка поделился задачами команды на сезон-2023/2024 

45-летний специалист возглавил бело-голубых в текущее межсезонье. 
09 июля 2023 19:57
автор: Никита Плохих

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, какие задачи стоят перед московским клубом на предстоящий сезон.

«Понятное дело, задачи перед командой стоят высокие. Необходимо играть в первой четверке, в первой части таблицы, не опускаться ниже пятого места. Очень важно достойно биться с московскими клубами», – передает слова чешского тренера корреспондент «Советского спорта».

Напомним, что в прошедшем сезоне «Динамо» заняло девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Столичная команда объявила о назначении Лички главным тренером 22 июня.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 21 июля.

источник: «Советский спорт»
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