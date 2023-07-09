Защитник «Динамо» Бессмертный заявил, что клуб сможет бороться за чемпионство в новом сезоне

Фланговый защитник «Динамо» Станислав Бессмертный высказался о завоевании московским клубом Братского кубка, а также поделился мнением о новом главном тренере Марцеле Личке.

Отметим, что сегодня, 8 июля, бело-голубые одержали победу над ЦСКА (6:3) в ответном матче турнира. Первая игра также завершилась в пользу «Динамо» – 5:0.

– Эмоции положительные. Самое главное – победа, получать свои игровые минуты в основе. Думаю, так будет и в сезоне. Надеюсь, будут добавлять при этом тренере, и все будет хорошо.

Личка? Видно, что он доверяет игрокам. Очень понравился тренер, много общается с молодыми. Больше профессиональной работы, больше подсказок. Он обращает внимание на всех одинаково, никого не выделяет.

Сможет ли «Динамо» в следующем сезоне побороться за место в тройке? Думаю, в тройке мы спокойно можем быть. И, конечно, можем побороться за чемпионство. Задачи и цели на сезон самые высокие, – сказал Бессмертный в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

Напомним, что Бессмертный находится в клубной системе «Динамо» с июля 2018 года. Ранее выступал за академию ЦСКА. В сезоне-2022/23 игрок принял участие в 26 матчах второй команды бело-голубых, отдав пять результативных передач. Действующее соглашение защитника с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.