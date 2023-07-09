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Наставник «Динамо» оценил высокую результативность команды в матчах Братского кубка 

Бело-голубые дважды с крупным счетом обыграли ЦСКА в рамках товарищеского турнира. 
09 июля 2023 20:10
автор: Никита Плохих

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги прошедшего Братского кубка, в котором его команда одержала две победы над ЦСКА (6:3, 5:0), и отметил высокую результативность проведенных игр.

«В раздевалке я сказал, что за эти два дня мы забили семь голов, соперник забил три. В сумме 10. Но важен результат все равно. Будет очень хорошо, когда мы будем выигрывать в сезоне, будем радовать болельщиков. Не важно, с каким счетом - главное побеждать», – передает слова Лички корреспондент «Советского спорта».

Также чешский специалист признался, что предпочел бы всегда побеждать 6:5, чем 1:0.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 «Динамо» заняло девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Новый сезон РПЛ стартует 21 июля.

источник: «Советский спорт»
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