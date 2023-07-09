Стало известно, когда Марио Фернандес подпишет контракт с «Зенитом»

Фланговый защитник Марио Фернандес присоединится к «Зениту» на текущей неделе. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в своем телеграм-канале.

«Марио Фернандес завтра улетает из Бразилии и на этой неделе официально станет игроком «Зенита», — заявил сотрудник СМИ.

Ранее появилась информация, что 32-летний футболист согласовал свой переход в стан сине-бело-голубых, отказавшись возвращаться в ЦСКА.

Добавим, в июле 2022 года Фернандес приостановил свою карьеру и отправился на родину, в Бразилию. В декабре того же года он перешёл на правах аренды в «Интернасьонал», но весной этого года расторг контракт с бразильской командой и с тех пор не играл.