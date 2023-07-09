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«Зенит» и «Фенербахче» играют вничью после первого тайма матча Кубка PARI Премьер

Игра проходит на «Газпром-Арене».
«Зенит» и «Фенербахче» играют вничью после первого тайма матча Кубка PARI Премьер
09 июля 2023 20:31
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Зенит»

Завершился первый тайм матча Кубка PARI Премьер между «Зенитом» и «Фенербахче».

Отметим, что команды не смогли отличиться забитыми мячами в первой половине встречи. Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена».

На 25-й минуте главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак был вынужден сделать замену. Поле покинул бразильский полузащитник Клаудиньо, получивший травму.

Ранее на турнире «Зенит» обыграл «Нефтчи» (3:1) и уступил «Црвене Звезде» (1:2). Что касается «Фенербахче», то стамбульцы проводят дебютную игру в рамках соревнований.

источник: «Советский спорт»
Клаудиньо получил травму в первом тайме матча Кубка PARI Премьер с «Фенербахче»
Клаудиньо получил травму в первом тайме матча Кубка PARI Премьер с «Фенербахче»
Игрок не смог продолжить встречу.
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