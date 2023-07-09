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Колосков определил постоянную проблему в игре «Спартака»

82-летний функционер отметил, что она не решается, даже при смене главного тренера. 
09 июля 2023 20:47
автор: Глеб Шевяков

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил защитную линию московского «Спартака» и заявил, что московская команда нуждается в еще одном игроке обороны.

«Конечно, «Спартаку» нужно укреплять защиту. Минимум один классный центральный им необходим. После ухода Жиго Джикия не справляется в одиночку. «Спартак» очень ненадежно действует у своих ворот. Это тенденция. При любом тренере красно-белые ужасно играют в обороне, пропускают много мячей после ошибок защитников. Это надо исправлять», приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Добавим, что в прошедшем сезоне «Спартак» занял третью строчку в турнирной таблице чемпионата России и таким образом завоевал бронзу РПЛ.

источник: «РБ-Спорт»
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