Колосков определил постоянную проблему в игре «Спартака»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил защитную линию московского «Спартака» и заявил, что московская команда нуждается в еще одном игроке обороны.

«Конечно, «Спартаку» нужно укреплять защиту. Минимум один классный центральный им необходим. После ухода Жиго Джикия не справляется в одиночку. «Спартак» очень ненадежно действует у своих ворот. Это тенденция. При любом тренере красно-белые ужасно играют в обороне, пропускают много мячей после ошибок защитников. Это надо исправлять», приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Добавим, что в прошедшем сезоне «Спартак» занял третью строчку в турнирной таблице чемпионата России и таким образом завоевал бронзу РПЛ.