Клаудиньо получил травму в первом тайме матча Кубка PARI Премьер с «Фенербахче»

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо был заменен в первом тайме матча Кубка PARI Премьер против «Фенербахче».

Отметим, что хавбек почувствовал недомогание и не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел Дмитрий Васильев.

В данный момент стартовал второй половина встречи. Счет по-прежнему равный – 0:0. Игра проходит на стадионе «Газпром Арена». Главный арбитр матча – Сергей Иванов.

Ранее на турнире подопечные Сергея Семака обыграли «Нефтчи» (3:1) и уступили «Црвене Звезде» (1:2).