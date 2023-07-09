Тарханов заявил, что Бердыев выведет махачкалинское «Динамо» в РПЛ

Экс-тренер ряда клубов РПЛ Александр Тарханов прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера махачкалинского «Динамо».

«Опытный тренер, и с Гаджи Гаджиевым у него хорошие отношения. Это хорошее приобретение для команды. У «Динамо», наверное, задача выйти в Высшую лигу, а эту задачу может выполнить только опытный тренер.

В этом году «Динамо» подбирались к РПЛ. Команда у них хорошая, поэтому в следующем сезоне могут выйти в Премьер-Лигу», - приводит слова Тарханова Metaratings.

Напомним, о назначении Бердыева стало известно сегодня. Во втором круге минувшего сезона специалист принял «Сочи», однако быстро покинул клуб.