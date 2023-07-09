ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тарханов заявил, что Бердыев выведет махачкалинское «Динамо» в РПЛ

Титулованный специалист снова объявился на российском футбольном небосклоне.
09 июля 2023 20:59
автор: Александр Шульгин

Экс-тренер ряда клубов РПЛ Александр Тарханов прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера махачкалинского «Динамо».

«Опытный тренер, и с Гаджи Гаджиевым у него хорошие отношения. Это хорошее приобретение для команды. У «Динамо», наверное, задача выйти в Высшую лигу, а эту задачу может выполнить только опытный тренер.

В этом году «Динамо» подбирались к РПЛ. Команда у них хорошая, поэтому в следующем сезоне могут выйти в Премьер-Лигу», - приводит слова Тарханова Metaratings.

Напомним, о назначении Бердыева стало известно сегодня. Во втором круге минувшего сезона специалист принял «Сочи», однако быстро покинул клуб.

источник: Metaratings.ru
«Зенит» – «Фенербахче»: победитель матча Кубка PARI Премьер определится в серии пенальти
«Зенит» – «Фенербахче»: победитель матча Кубка PARI Премьер определится в серии пенальти
Команды не отличились забитыми мячами в основное время.
09.07.2023 21:28
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Ювентус» заинтересован в подписании форварда «Севильи» Эн-Несири
В прошедшем сезоне марокканский игрок помог своей команде завоевать титул Лиги Европы.
09.07.2023 21:13
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Ростов» одержал разгромную победу над «Факелом» в товарищеском матче
Один из голов забил нападающий Николай Комличенко.
09.07.2023 21:04
Футбол
автор: Сергей Иванов
Клаудиньо получил травму в первом тайме матча Кубка PARI Премьер с «Фенербахче»
Клаудиньо получил травму в первом тайме матча Кубка PARI Премьер с «Фенербахче»
Игрок не смог продолжить встречу.
09.07.2023 20:49
Футбол
автор: Сергей Иванов
Колосков определил постоянную проблему в игре «Спартака»
82-летний функционер отметил, что она не решается, даже при смене главного тренера. 
09.07.2023 20:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Зенит» и «Фенербахче» играют вничью после первого тайма матча Кубка PARI Премьер
«Зенит» и «Фенербахче» играют вничью после первого тайма матча Кубка PARI Премьер
Игра проходит на «Газпром-Арене».
09.07.2023 20:31
Футбол
автор: Сергей Иванов
Стало известно, когда Марио Фернандес подпишет контракт с «Зенитом»
Ранее бразильский игрок отказался от перехода в ЦСКА в пользу питерского клуба.
09.07.2023 20:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Наставник «Динамо» оценил высокую результативность команды в матчах Братского кубка 
Бело-голубые дважды с крупным счетом обыграли ЦСКА в рамках товарищеского турнира. 
09.07.2023 20:10
Футбол
автор: Никита Плохих
Защитник «Динамо» Бессмертный заявил, что клуб сможет бороться за чемпионство в новом сезоне
В прошедшем розыгрыше национального первенства команда заняла девятое место.
09.07.2023 20:09
Футбол
автор: Сергей Иванов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.