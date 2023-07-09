«Ювентус» заинтересован в подписании форварда «Севильи» Эн-Несири

Форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири может продолжить свою карьеру в Италии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 26-летнего марокканца хочет приобрести «Ювентус». Туринский клуб рассматривает кандидатуру футболиста в качестве возможной замены нападающему Душану Влаховичу. Отмечается, что сумма предполагаемого трансфера может составить около 30 миллионов евро.

Напомним, что Эн-Несири выступает за «Севилью» с января 2020 года. Всего за испанскую команду он провел 155 матчей, забил 53 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт истекает в конце сезона-2024/25.