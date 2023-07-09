ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Аршавин оценил приезд боснийского форварда Эдина Джеко в Россию

Он является игроком «Фенербахче», который принимает участие в Кубке PARI Премьер. 
09 июля 2023 21:39
автор: Глеб Шевяков

Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением по поводу того, что нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко прибыл в Санкт-Петербург для участия в Кубке PARI Премьер.

Отметим, что ранее 37-летний футболист сборной Боснии и Герцеговины отказывался приезжать в Россию с целью выступления в товарищеской игре национальных команд.

«Интересно посмотреть на Джеко. Он всегда говорил, что против России играть не будет, в Россию не поедет. Но он приехал, это здорово. Пусть он увидит своими глазами, что проводить матчи с российскими командами можно, ничего тут страшного нет. Эдин — большой игрок, большая звезда. Интересно на него посмотреть», – приводит слова 42-летнего специалиста «Матч ТВ».

Добавим, что в эти минуты проходит матч в рамках Кубка PARI Премьер между «Зенитом» и «Фенербахче». В основное время команды не смогли открыт счет. Победитель встречи определится в серии пенальти.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Клуб из Саудовской Аравии предложил Альваро Морате контракт на 50 млн евро в год
В прошедшем сезоне испанец забил 15 голов во всех турнирах.
09.07.2023 22:16
Футбол
автор: Сергей Иванов
Стало известно, на какой срок Хесус Медина подпишет контракт со «Спартаком»
Ранее сообщалось, что красно-белые подпишут хавбека ЦСКА за семь миллионов евро.
09.07.2023 22:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Зенит» победил «Фенербахче» в заключительном матче Кубка PARI Премьер
Судьба встречи решилась в серии пенальти.
09.07.2023 21:41
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Зенит» – «Фенербахче»: победитель матча Кубка PARI Премьер определится в серии пенальти
«Зенит» – «Фенербахче»: победитель матча Кубка PARI Премьер определится в серии пенальти
Команды не отличились забитыми мячами в основное время.
09.07.2023 21:28
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Ювентус» заинтересован в подписании форварда «Севильи» Эн-Несири
В прошедшем сезоне марокканский игрок помог своей команде завоевать титул Лиги Европы.
09.07.2023 21:13
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Ростов» одержал разгромную победу над «Факелом» в товарищеском матче
Один из голов забил нападающий Николай Комличенко.
09.07.2023 21:04
Футбол
автор: Сергей Иванов
Тарханов заявил, что Бердыев выведет махачкалинское «Динамо» в РПЛ
Титулованный специалист снова объявился на российском футбольном небосклоне.
09.07.2023 20:59
Футбол
автор: Александр Шульгин
Клаудиньо получил травму в первом тайме матча Кубка PARI Премьер с «Фенербахче»
Клаудиньо получил травму в первом тайме матча Кубка PARI Премьер с «Фенербахче»
Игрок не смог продолжить встречу.
09.07.2023 20:49
Футбол
автор: Сергей Иванов
Колосков определил постоянную проблему в игре «Спартака»
82-летний функционер отметил, что она не решается, даже при смене главного тренера. 
09.07.2023 20:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.