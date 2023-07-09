Аршавин оценил приезд боснийского форварда Эдина Джеко в Россию

Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением по поводу того, что нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко прибыл в Санкт-Петербург для участия в Кубке PARI Премьер.

Отметим, что ранее 37-летний футболист сборной Боснии и Герцеговины отказывался приезжать в Россию с целью выступления в товарищеской игре национальных команд.

«Интересно посмотреть на Джеко. Он всегда говорил, что против России играть не будет, в Россию не поедет. Но он приехал, это здорово. Пусть он увидит своими глазами, что проводить матчи с российскими командами можно, ничего тут страшного нет. Эдин — большой игрок, большая звезда. Интересно на него посмотреть», – приводит слова 42-летнего специалиста «Матч ТВ».

Добавим, что в эти минуты проходит матч в рамках Кубка PARI Премьер между «Зенитом» и «Фенербахче». В основное время команды не смогли открыт счет. Победитель встречи определится в серии пенальти.