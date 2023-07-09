«Зенит» победил «Фенербахче» в заключительном матче Кубка PARI Премьер

В своем заключительном матче на Кубке PARI Премьер питерский «Зенит» обыграл турецкий «Фенербахче».

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались хозяева турнира - 4:3. Единственную попытку не реализовал Зелимхан Бакаев, а голкипер Михаил Кержаков смог отбить два удара игроков команды-соперника.

Таким образом, питерцы набрали четыре очка и занимает второе место вслед за «Црвеной Звездой».

«Фенербахче» с одним очком расположился на третьей строчке, однако туркам предстоит провести еще две встречи.