Стало известно, на какой срок Хесус Медина подпишет контракт со «Спартаком»

Стали известны детали трансфера полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак». Об этом сообщает журналист Сесар Луис Мерло в своих соцсетях.

Как утверждает источник, парагвайский футболист присоединится к команде Гильермо Абаскаля, заключив контракт до конца сезона-2026/2027.

Ранее появилась информация, что сумма сделки между московскими клубами по 26-летнего игроку составит семь миллионов евро.

Напомним, что Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. В сезоне-2022/2023 в составе красно-синих он принял участие 33 матчах, отличился 11 забитыми мячами и восьмью ассистами.