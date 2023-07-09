Клуб из Саудовской Аравии предложил Альваро Морате контракт на 50 млн евро в год

Нападающий «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората получил выгодное предложение от саудовского «Аль-Хиляля».

По информации El Mundo Deportivo, руководство команды готово платить 30-летнего футболисту долгосрочный контракт с зарплатой 50 млн евро в год. Отмечается, что сам игрок заинтересован в том, чтобы остаться в Европе. В данный момент на форварда претендуют три клуба чемпионата Италии, а именно «Ювентус», «Милан» и «Рома».

Напомним, что Мората защищает цвета «Атлетико» с января 2019 года. В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 45 матчах, отличившись 15 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 20 млн евро.