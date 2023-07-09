«Спартак» и ЦСКА получили предложения подписать 20-летнего бразильского защитника 

Бывший защитник «Атлетико Паранаэнсе» Педро Энрике Азеведо Перейра (Педриньо) может продолжить карьеру в России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, агенты бразильца предложили услуги футболиста ЦСКА и «Спартаку». Сообщается, что представители защитника убеждены, что их клиент может помочь избавиться столичным клубам от дефицита игроков на фланговых позициях обороны. В данный момент Педро находится имеет статус свободного агента.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 за «Атлетико Паранаэнсе» Педриньо провел 22 игры и не отличился результативными действиями.