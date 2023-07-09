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Главный тренер «Фенербахче» назвал причину, по которой Джеко не принимал участие в матче с «Зенитом»

Турецкий клуб уступил сине-бело-голубым в серии пенальти.
09 июля 2023 22:42
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Фенербахче» Исмаил Картал рассказал, почему форвард команды Эдин Джеко не выступал против «Зенита» в матче Кубка PARI Премьер.

«Мы сейчас соревнуемся со временем. Скоро играть квалификацию в европейской кампании. Прошлый сезон получился длинным – землетрясение, выборы. Поэтому мы дали чуть больше времени игрокам на отдых. Сейчас важно избежать новых травм, в том числе поэтому сегодня не играл Джеко. Но мне понравилась игра», – приводит слова 62-летнего специалиста.

Добавим, что матч между «Зенитом» и «Фенербахче» в рамках Кубка PARI Премьер состоялся в воскресенье, 9 июля в Санкт-Петербурге и завершился победой питерской команды в серии пенальти (0:0, пенальти - 4:3).

источник: Чемпионат.com
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