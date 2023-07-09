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Канчельскис спрогнозировал будущее Промеса: у него других вариантов нет

Квинси продолжает оставаться лидером «Спартака».
09 июля 2023 22:46
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис объяснил, почему Квинси Промес, скорее всего, завершит свою карьеру в московском «Спартаке».

«Будущее Промеса может быть навсегда связно со «Спартаком». Думаю, он сам хочет остаться здесь на долгие годы. Квинси любят болельщики, он играет важную роль в истории клуба. Скорее всего, Промес завершит карьеру в «Спартаке», у него других вариантов нет, учитывая непонятную историю с уголовным делом в Нидерландах», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, недавно суд в Амстердаме приговорил Промеса к 1,5 годам лишения свободы за нападение с ножом на родственника и нанесение ему ранений.

Кроме того, в отношении спартаковца возбуждено еще одно уголовное дело по факту контрабанды крупной партии кокаина.

источник: «РБ-Спорт»
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