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Тренер «Зенита» Семак прокомментировал травму Клаудиньо, полученную в матче с «Фенербахче»

Игрок сине-бело-голубых покинул поле в первом тайме очной встречи с турецкой командой. 
09 июля 2023 22:55
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии своего подопечного Клаудиньо после того, как бразилец получил повреждение во время матча с «Фенербахче» (0:0, пенальти - 4:3) в рамках Кубка PARI Премьер.

Отметим, что 26-летний футболист был заменен в первом тайме из-за полученной травмы.

«По горячим следам у Клаудиньо – ушиб. Есть ли что-то более серьезное — завтра узнаем. Надеюсь, ничего серьезного нет», – приводит слова наставника петербуржцев «Матч ТВ».

Добавим, что Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В сезоне-2022/2023 за питерский клуб он сыграл 30 матчей, в которых отличился шестью забитыми мячами и отдал 12 результативных передач. Он является двухкратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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