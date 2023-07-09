Тренер «Зенита» Семак прокомментировал травму Клаудиньо, полученную в матче с «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии своего подопечного Клаудиньо после того, как бразилец получил повреждение во время матча с «Фенербахче» (0:0, пенальти - 4:3) в рамках Кубка PARI Премьер.

Отметим, что 26-летний футболист был заменен в первом тайме из-за полученной травмы.

«По горячим следам у Клаудиньо – ушиб. Есть ли что-то более серьезное — завтра узнаем. Надеюсь, ничего серьезного нет», – приводит слова наставника петербуржцев «Матч ТВ».

Добавим, что Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В сезоне-2022/2023 за питерский клуб он сыграл 30 матчей, в которых отличился шестью забитыми мячами и отдал 12 результативных передач. Он является двухкратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.