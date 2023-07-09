Полузащитник «Реала» может продолжить свою карьеру в «Баварии»

Руководство «Баварии» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Реала» Орельену Тчуамени. Об этом сообщает журналист Филипп Кесслер в своих соцсетях.

Согласно данным источника, представители мюнхенского клуба высоко оценивают способности 23-летнего футболиста. Отмечается, что в данный момент переговоры между сторонами пока не ведутся, поскольку в стане баварцев считают трансферную стоимость хавбека слишком высокой. При этом «сливочные» не намерены продавать игрока этим летом.

Напомним, что Тчуамени перешел в «Реал» в июле прошлого года из «Монако» за 80 миллионов евро. В сезоне-2022/23 он принял участие в 50 матчах мадридского клуба во всех турнирах, отдав четыре результативных паса. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2028-го.