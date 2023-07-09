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Семак сравнил Марио Фернандеса с Месси и Роналду

Русский бразилец вот-вот пополнит состав «Зенита».
Семак сравнил Марио Фернандеса с Месси и Роналду
09 июля 2023 23:19
автор: Александр Шульгин
автор фото: РИА Новости

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что клуб со дня на день подпишет контракт с бывшим защитником ЦСКА Марио Фернандесом.

«Зачем нужен Фернандес? С таким же успехом можно спросить, зачем нам нужен Месси или Криштиану. Фернандеса пока нет у нас в команде. Как появится - тогда и поговорим. А качества игроков других клубов я не обсуждаю», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, Фернандес десять лет отыграл в ЦСКА, получив российское гражданство и дойдя в составе сборной России до 1/4 финала ЧМ-2018. В 2022 году он покинул армейский клуб и вернулся на родину, заверив, что в России ни за какую другую команду, кроме ЦСКА, выступать не будет.

Однако перед стартом нового сезона РПЛ в прессе появилась информация о том, что бразильцу не удалось договориться со своим бывшим клубом о возвращении, и к истории подключился «Зенит».

источник: Чемпионат.com
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