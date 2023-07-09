«Унион» в ближайшее время арендует нападающего «Челси» 

Форвард «Челси» Давид Датро Фофана следующий сезон проведет в Бундеслиге. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, «Унион Берлин» близок к заключению арендной сделки с «пенсионерами» по 20-летнему футболисту. Сообщается, что немецкая команда не будет иметь возможности выкупить ивуарийца. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

Добавим, что Фофана выступает за «Челси» с января 2023 года. В сезоне-2022/2023 в составе синих он принял участие в четырех матчах и не отличился результативными действиями. Его контракт с лондонцами действует до лета 2029 года.